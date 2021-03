Prefeito Thalles vistoria início das obras para pavimentação asfáltica do bairro Pedra Redonda

O prefeito Thalles Tomazelli, esteve vistoriando na tarde de sexta-feira (12), o início das obras para pavimentação asfáltica do bairro Pedra Redonda. A benfeitoria vai transformar a realidade dos moradores da área, que sofrem, tanto no período das chuvas com o barro e na época de seca com a poeira, estamos promovendo o avanço das políticas públicas e o desenvolvimento urbano da área, além de valorizar os imóveis daquela localidade.