Morre o sertanejo Paulo Sérgio Domingos, vítima do coronavírusMorre o sertanejo Paulo Sérgio Domingos, vítima do coronavírus

Morreu na manhã desta sexta-feira (12) o cantor e sertanejo Paulo Sérgio Domingos, vítima do coronavírus. O cantor estava internado na Clínica Campo Grande há uma semana, desde a última sexta-feira (5), quando sentiu falta de ar. Anteriormente, Paulo havia testado positivo para a doença no dia 27 de fevereiro e ficou em isolamento até ser internado. O cantor deixa 3 filhos, sendo um deles um bebê de 1 mês, e a esposa, Ana Paula Domingos.

Segundo boletim médico, até a noite desta quinta-feira (11), o cantor ainda apresentava melhoras no quadro e abaixamento do valor de infecção no sangue. No domingo (7) estava em 349, na quinta (11) estava em apenas 10,3. Nesta madrugada (12), sofreu 3 paradas cardiorrespiratórias e faleceu. A dupla do cantor, o também músico Santhiago lamentou a morte do amigo e agradeceu às preces e homenagens.

“Peço oração à família. Quero manifestar gratidão aos anjos do Hospital que foram maravilhosos e fizeram de tudo para salvá-lo. Estou meio perdido com a notícia, mas muito obrigado pelas energias positivas”, ressaltou o parceiro de dupla do cantor.

Há 11 anos, a dupla é uma das poucas em Campo Grande que ainda resiste no sertanejo raiz e modão. A dupla, inclusive, havia planejado para o próximo dia 21 de março, uma apresentação para comemorar aniversário da parceria. Por muitos elogiados pela qualidade e entrosamento das vozes afinadas, já foram comparados à dupla Chrystian e Ralf. Na opinião dos mesmos, a semelhança é apenas uma grata coincidência.

Nas redes sociais, fãs e amigos lamentaram a morte do cantor e prestaram homenagens: “Meus sentimentos a amigos e família, que Deus conforte nesse momento difícil que é perder alguém que amamos”, escreveu uma. “Muito triste! Uma perda irreparável, pessoa simpaticíssima, pai de família exemplar e um músico incomparável”, escreveu outro.

Fonte: Midiamax