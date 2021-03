Lions Clube de Naviraí doa 45 suportes de soro para o Hospital Municipal

O Lions Clube de Naviraí fez a entrega de 45 suportes de soro para o Hospital Municipal. Membros da diretoria do Lions participaram da doação, que ocorreu na manhã de ontem (11), no hall externo de entrada do hospital.

Os materiais foram entregues à prefeita Rhaiza Matos, ao gerente Márcio Vidal de Figueiredo, e aos diretores do Hospital Municipal, Patrícia Ribeiro (Diretora Executiva), médico Felipe Manzano (Diretor Clínico) e médico Carlos Silvio Martins (Diretor Técnico).

O presidente da entidade, Fábio Chagas, disse que os membros do Lions Clube em visita de cortesia ao hospital identificaram a necessidade dos suportes móveis para soro. “Recebemos o pedido de apoio e imediatamente, com o aval de todos os sócios encaminhamos as providências que resultaram nesta ação de doação”, resumiu o presidente do LC.

Esta não é a primeira ação de apoio ao Hospital Municipal efetivada pelo Lions Clube de Naviraí. “Estamos concluindo hoje a 9ª campanha. Já fizemos, por exemplo, doação de 15 toneladas de alimentos para a manutenção do refeitório do hospital e, recentemente, a doação de cinco camas especiais para a UTI da Covid”, acrescentou Fábio Chagas.

A prefeita Rhaiza Matos enalteceu a iniciativa dos membros do Lions Clube de Naviraí citando a importância da destinação dos materiais, pois, para adquirir os suportes de soros hospitalares o Município precisaria realizar todo o processo burocrático de aquisição. “É importante o apoio que nosso hospital está recebendo e em nome de todos eu agradeço esta mão amiga da diretoria e membros do Lions Clube”, afirmou Rhaiza Matos. (Texto: Roney Minella – Ascom Prefeitura de Naviraí).

Fonte: Roney Minella – Ascom Prefeitura de Naviraí