Foragida da Justiça é presa em Itaquiraí com cocaína em partes íntimas em MS

Uma mulher de 38 anos, foragida da Justiça, foi presa na madrugada desta sexta-feira (12) com porções de cocaína dentro da vagina, em Itaquiraí (MS), a 395 km de Campo Grande.

A mulher estava dentro de um ônibus, que tinha como destino a cidade de Londrina (PR). Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), realizaram um bloqueio na BR-487, região rural da cidade.Uma mulher de 38 anos, foragida da Justiça, foi presa na madrugada desta sexta-feira (12) com porções de cocaína dentro da vagina, em Itaquiraí (MS), a 395 km de Campo Grande.

A mulher estava dentro de um ônibus, que tinha como destino a cidade de Londrina (PR). Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), realizaram um bloqueio na BR-487, região rural da cidade. Mediante as buscas, os policiais revistaram a mulher e encontraram a droga.

Após as primeiras abordagens, os policiais informaram no boletim de ocorrência que a mulher ficou nervosa com a revista, e que a princípio teriam encontrado, aproximadamente, 700g do entorpecente em um fundo falso de uma bolsa da mulher. Depois, ela informou que também portava outra porção da droga introduzida na parte íntima.

De acordo com as informações do BO, a mulher teria recebido os entorpecentes em Ponta Porã (MS), região de fronteira com o Paraguai. Após a abordagem, constatado o crime de tráfico de drogas, os policiais encaminharam a foragida à Polícia Federal de Naviraí (MS), município vizinho ao local da abordagem.

Depois, as equipes da PF orientaram e encaminharam o caso para a Polícia Civil (PC) de Itaquiraí (MS), que constatou um mandato de prisão. Mediante as buscas, os policiais revistaram a mulher e encontraram a droga.

Após as primeiras abordagens, os policiais informaram no boletim de ocorrência que a mulher ficou nervosa com a revista, e que a princípio teriam encontrado, aproximadamente, 700g do entorpecente em um fundo falso de uma bolsa da mulher. Depois, ela informou que também portava outra porção da droga introduzida na parte íntima.

De acordo com as informações do BO, a mulher teria recebido os entorpecentes em Ponta Porã (MS), região de fronteira com o Paraguai. Após a abordagem, constatado o crime de tráfico de drogas, os policiais encaminharam a foragida à Polícia Federal de Naviraí (MS), município vizinho ao local da abordagem.

Depois, as equipes da PF orientaram e encaminharam o caso para a Polícia Civil (PC) de Itaquiraí (MS), que constatou um mandato de prisão.

Fonte: Jornal do Conesul