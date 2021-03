Picape roubada de agricultor no interior de Guaíra é recuperada pela PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), recuperou na tarde desta quinta-feira (11), no Km 350 da BR 163, em Guaíra, uma Fiat/Strada roubada de um agricultor no dia 1° de março, no interior do munícipio.

Durante abordagem no posto da ponte Ayrton Senna, a equipe deu ordem de parada ao condutor, porém, ele desobedeceu os policiais e empreendeu fuga em direção à fronteira. Antes mesmo de chegar na ponte, ao perceber que seria alcançado, o motorista abandonou o veículo e correu para uma região de mata onde se escondeu.

Em verificação minuciosa, foi constatado que o mesmo estava com placas de um outro modelo e se tratava de produto de assalto ocorrido uma semana antes naquele mesmo município.

Foram feitas buscas na região para encontrar o motorista, mas o mesmo não foi encontrado.

Recuperada, a Strada foi encaminhada à 13ª DRP de Guaíra para posterior devolução ao proprietário.

Fonte: Ponto da Notícia