Em menos de 48 horas Câmara de Naviraí aprova projeto para prefeitura adquirir vacina contra Covid-19

O executivo de Naviraí enviou para apreciação da edilidade naviraiense o projeto de lei nº 08/2021 para que Naviraí tenha a participação no consórcio de municípios para a compra de vacina contra covid-19. O presidente do Poder Legislativo Ederson Dutra (Neninha), o mais rápido possível convocou reunião extraordinária, que depois da apresentação do projeto e parecer das comissões de justiça, finanças e saúde, o referido projeto em menos de 48 horas foi aprovado pelos senhores vereadores por unanimidade nesta sexta-feira (12).

Várias cidades brasileiras estão se mobilizando e Mato Grosso do Sul não é diferente, já são mais de 11 municípios aderindo ao consórcio para aquisição de vacina, até porque o caso da doença cresceu de maneira assustadora em todo país. Nos últimos dias Naviraí vem registrando números altos da covid e levando o sistema de saúde do município a ficar sem vagas de leitos para atender a demanda.

A prefeita Rhaiza Matos que vem dialogando com os senhores vereadores no sentido de buscar alternativas para o combate do vírus, agradece a aprovação do projeto e a preocupação dos vereadores em estar ajudando de todas as formas encontrar meios que possam amenizar a situação vivida em nosso município.

Portanto com aval de todos os vereadores na aprovação do projeto, Naviraí já está autorizada pelo legislativo, através de consórcio a efetuar a compra de vacinas que serão distribuídas para a população, pois só a vacina poderá salvar vidas que estrão sendo perdidas para esse terrível vírus. “Nós vereadores estamos fazendo a nossa parte, estamos preocupados e queremos o bem de nossa população”. Comentou Neninha.

Fonte: Jornal do Conesul