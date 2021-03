Itaquiraí conquista R$ 97 mil no Programa de Aquisição de Alimentos

O prefeito de Itaquiraí, Thalles Tomazelli (DEM), assinou junto a SEMAGRO convênio no valor de R$ 97.500,00 do PAA-Programa de Aquisição de Alimentos, o que vai beneficiar 15 produtores da agricultura familiar, que poderão vender para a gestão municipal produtos alimentícios que serão entregues ao CREAS e CRAS para doação às famílias cadastradas e que estão em vulnerabilidade social.

Segundo Thalles “esse programa é de grande importância, pois garante que 15 famílias produtoras possam vender seus produtos com garantia de venda e recebimento, e as famílias de baixa renda terão produtos de qualidade na mesa”, afirmou o prefeito.

Fonte: Jornal do Conesul