Prefeita Rhaiza Matos apresenta na Câmara o novo gerente de Saúde

A prefeita Rhaiza Matos apresentou no início da tarde de hoje (10-03) o novo gerente Márcio Grei Alves Vidal de Figueiredo que assume a pasta da Saúde. Na Câmara de Vereadores a prefeita apresentou o gerente afirmando que vinha buscando um profissional que atendesse às expectativas de seu governo.

“Tive as melhores referências sobre o Márcio e fui conversar com ele. Tão logo ouvi suas considerações, imediatamente identifiquei que era o gestor que procurávamos. O seu conhecimento e bagagem lhe credenciaram para o convite que fiz, o qual foi aceito”, relatou Rhaiza Matos.

O novo gerente falou de sobre sua trajetória profissional citando que é Especialista em Atenção Básica em Saúde da Família observando que atuou em diversas frentes no setor da Saúde. Afirmou que sabe dos desafios que terá pela frente face à nova realidade imposta pela pandemia do coronavírus.

“Já identificamos que a capacidade do Hospital Municipal está além dos limites, com ocupação de 120% dos leitos de UTI e 240% de leitos clínicos. A capacidade funcional precisa ser revista. O atendimento na frente, na entrada, também vamos rever porque não se pode atender pacientes dos casos de COVID junto com os demais. Queremos, inclusive, criar uma central de tele-atendimento de pacientes com coronavírus”, discorreu Márcio de Figueiredo.

O novo gerente de Saúde foi recebido pelo presidente da Câmara, vereador Éderson Dutra (Neninha), e vereadores Simon Rogério Freitas, Rodrigo Sacuno, José Roberto Pinheiro, Milton de Carvalho, Rafael Volpato, Onevan do Amaral (Onevanzinho), Regivan Morais e André Ricardo Biscaro (Ricck). Os parlamentares aproveitaram para indagar as futuras ações. Por último, deram boas vindas e desejaram sucesso ao novo gerente de Saúde de Naviraí.

Os gerentes Fernando Ortega (Geral Executivo), Priscilla de Oliveira (Gabinete) e a advogada Maria Paula Alípio (Procuradora Geral-Adjunta) participaram da reunião na Câmara de Vereadores. Eles consideraram que o novo gerente vai dar uma nova dinâmica em todas as questões da Saúde, atuará em sintonia com o parlamento municipal e, sobretudo, dará respostas aos reclames da população.

Fonte: Roney Minella – Jornalista DRT/MS nº 1.432