Guaíra confirma 26ª morte por Covid-19

A Secretaria de Saúde, por meio da Vigilância Sanitária, com extremo pesar, informou na segunda-feira (08), o 26º óbito por Coronavírus em Guaíra.

A pasta informou também mais 21 casos recuperados e liberados do isolamento. Também foram confirmados mais 37 casos positivos.

Dos 227 casos positivos ativos, 216 pacientes estão se recuperando em casa, 8 estão internados em enfermaria, 1 estão internados na UTI, e, 2 estão intubados na UPA, aguardando vaga em UTI Covid.

NOTA DE FALECIMENTO

Mulher, 65 anos, hipertensa e diabética. Diagnóstico positivo para Covid-19 através de exame realizado em laboratório particular no dia 26 de fevereiro. Procurou assistência na UPA no 01/03/2021 já em estado grave. Permanecendo internada na unidade de pronto atendimento( UPA) aguardando liberação de leito de vaga em UTI Covid , vindo a falecer hoje dia 08 de março de 2021. O Município de Guaíra, em nome de toda população, presta as mais sinceras condolências aos familiares e amigos pela inestimável perda.

Fonte: Ponto da Notícia