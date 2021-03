Naviraí – Vereador Ricck solicita ao estado e município a instalação de Hospital de Campanha contra COVID-19

O vereador André Ricardo Biscaro (Ricck-PMN), primeiro Secretário da Mesa Diretora do Poder Legislativo Naviraiense, através de Ofício de nº 29/2021 desta sexta-feira 05 de março solicita Ao Senhor Geraldo Rezende – Secretário de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul e a Senhora Rhaiza Rejane Neme de Matos – Prefeita Municipal de Naviraí, que seja implantado imediatamente um Hospital de Campanha em Naviraí.

O vereador Ricck argumenta “Neste momento em todos enfrentamos à COVID-19, temos que, dentre as iniciativas na área e saúde que foram adotadas em todo o mundo, destaca-se no Estado do Mato Grosso de Sul a implantação de ‘Hospitais de Campanha’ em regiões de maior incidência da doença, e que tal prática tem demonstrado a capacidade desta iniciativa em desafogar a demanda por leitos para pacientes acometidos deste mal. O Município de Naviraí neste último mês de fevereiro apresentou um número significativo de mais de 800 (Oitocentos) casos positivos da COVID-19 e mais de 10 (dez) óbitos. Estamos continuamente recebendo demandas de municípios da região, vez que Naviraí é um município polo do Cone Sul, em tese dispõe do maior hospital da região e o número crescente de casos positivados nos últimos dias, nas cidades vizinhas foram gritantes. O número de leitos disponíveis na Santa Casa de Naviraí tanto na enfermaria, tanto na UTI já chegou ao seu colapso de 100%”. Destacou o vereador Ricck.

O vereador preocupado com a situação em que se encontra nossa cidade diz ainda, “Nesse contexto é fundamental a implantação em caráter imediato de alternativas viáveis para responder essa demanda crescente, especialmente por que a cidade de Dourados que poderia servir de “retaguarda” encontra-se tecnicamente em colapso. A implantação de um hospital de campanha no município de Naviraí será de extrema relevância nesse momento, a exemplo de parcerias firmadas entre a prefeitura municipal e com o Governo do Estado para esta providência. Proponho, assim, que seja feita para este município, a implantação de um Hospital de Campanha a fim de favorecer e proteger não só a população Naviraiense mais também a população da região”. Enfatizou o vereador em seu ofício encaminhado hoje para as autoridades, em que segundo ele transformará em requerimento na próxima sessão.

Ricck espera que sua preocupação receba uma atenção especial, pois com certeza irá amenizar em muito a caos em que vive Naviraí e municípios vizinhos.

Fonte: Jornal do Conesul