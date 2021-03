Naviraí – Com leitos de UTI no limite, Município vê números de internação aumentar em fase mais crítica da pandemia

A exemplo do drama enfrentado em outras cidades do país, a estrutura de saúde em Naviraí também sofre com a superlotação de leitos tanto clinico como na unidade de terapia intensiva (UTI).

Nesta segunda-feira (1.º de março), o município contava com 67 pacientes em isolamento hospitalar, sendo que 37 só no Hospital Municipal para tratamento da Covid-19, extrapolando em muito a capacidade normal de atendimento.

A Mesma situação é com relação aos leitos de UTI que ontem a tarde, conforme relatos do boletim epidemiológico da Gerência de saúde, existiam 10 pacientes na Unidade de Terapia Intensiva, ou seja, ocupando 100 por cento da capacidade da mesma.

O boletim do início da semana trouxe mais 61 casos positivados na cidade, elevando para 4.047 casos desde o começo da pandemia e 74 mortes causadas pela doença.

O Município recebeu mais 300 doses de vacina e já iniciou a imunização de idosos acima de 85 anos, além da segunda dose para parte dos servidores da saúde que estão na linha de frente do Coronavírus.

