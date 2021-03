De forma híbrida, Prefeitura de Itaquiraí pretende retomar aulas presenciais

A Secretaria Municipal de Educação realizou na última sexta-feira (26), uma reunião com os diretores, coordenadores e equipe pedagógica da SEMED, a fim de traçar estratégias para a possível volta as aulas presenciais. Durante o encontro que aconteceu no gabinete do Paço Municipal, os agentes da Vigilância Sanitária explanaram os protocolos de biossegurança a serem tomados por todos.

Conforme explicou a secretária de educação, Silvia Freire, o possível retorno das aulas presenciais será no sistema híbrido com data possível para 01/04.

“A intenção é fazer avaliações periódicas do avanço da Covid-19 com os profissionais da Secretaria de Saúde. Com base nessas avaliações, vamos seguir as orientações do Comitê de Combate ao novo coronavírus. Algumas medidas serão consideradas imprescindíveis no retorno às aulas, como a disposição fácil do álcool 70%, uso de máscara, distanciamento, além de cumprir o protocolo de biossegurança, construído para garantir mais segurança aos estudantes e servidores da educação”, afirmou Silvia Freire.

Fonte: Prefeitura de Itaquiraí