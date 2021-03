Naviraí – Gerência de Saúde higieniza calçadas no combate à Covid-19

A Gerência Municipal de Saúde em parcerias com as empresas da iniciativa privada, Grupo Naviraí e Usina Rio Amambai Agroenergia S/A (antiga Usinavi) realizou a higienização das calçadas das principais avenidas de Naviraí. A ação foi realizada a partir da uma hora da madrugada do último sábado (27-02).

O gerente Josemar Tomazelli (Saúde) acompanhou o trabalho que utilizou quatro caminhões pipas e uma equipe de profissionais da Usina Rio Amambai. Inicialmente, a desinfecção foi realizada em torno da Praça “Prefeito Euclides Antônio Fabris”. Posteriormente, seguiu pelas avenidas Dourados, Weimar Gonçalves Torres, Amélia Fukuda, México, Alagoas, Emilia Zerbeti Napolitano, rua Júlio Soares Filho e locais de maior fluxo de pessoas.

“Utilizamos 60.000 mil litros de água, sendo 15 mil litros em cada caminhão pipa. Adicionamos em cada tanque o Combacter 800 IO Pro, um agente germicida à base de amônia quaternária indicado para desinfecção e higienização de paredes e pisos, instalações e equipamentos, de grande eficácia no combate a vírus circulantes como o coronavírus”, explica Josemar Tomazelli.

Gerente de Saúde Josemar Tomazelli (à esquerda), equipe da Usina Rio Amambai e o empresário Adriano Gouveia (à direita de preto), na madrugada de sábado, antes da higienização da cidade. Foto: Roney Minella

“Estamos aplicando este agente antibactericida à noite, pois, é necessário evitar o contato com o sol. A higienização atende determinação da prefeita Rhaiza Matos e faz parte de um conjunto de medidas adotadas em prevenção e combate à COVID-19. Acreditamos que de maneira articulada podemos diminuir o número de infectados pelo novo coronavírus em nossa cidade”, comenta o gerente de Saúde.

De acordo com a programação da Gerência de Saúde, a próxima aplicação acontece dentro de quinze dias e, nesta segunda etapa, a higienização será realizada nas ruas principais dos bairros da cidade. “Agradecemos imensamente o apoio que estamos tendo do empresário Adriano Gouveia (Grupo Naviraí) que cedeu o produto desinfetante e a diretoria da Usina Rio Amambai que colaborou com os profissionais e caminhões pipas utilizados na aplicação do antibactericida”, finalizou Tomazelli.

Fonte: Roney Minella – Jornalista DRT/MS nº 1.432)