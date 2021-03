Com 1,1 mil vagas em cursos, UEMS divulga gabarito definitivo da prova do Vestibular 2021

A UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) divulgou nesta segunda-feira (1º) o gabarito definitivo do Vestibular 2021. O gabarito foi publicado no DOE (Diário Oficial do Estado) e os candidatos podem conferir se acertaram as respostas na prova.

O vestibular foi realizado para seleção de candidatos para 1.101 vagas em 54 cursos de graduação presenciais da UEMS. Ao todo, foram 11.307 inscritos e as provas objetivas foram aplicadas no dia 6 de fevereiro.

O edital ainda traz o resultado dos recursos contra o gabarito preliminar do vestibular. Confira no Diário Oficial, a partir da página 42.

Fonte: Midiamax