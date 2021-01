Presidente Neninha protocola documentos solicitando informações a prefeita Rhaiza

O Presidente do Poder Legislativo Navirainse vereador Ederson Dutra, Neninha (PSDB), protocolou na manhã deste dia 26 de janeiro de 2021, junto ao gabinete da prefeita Rhaiza Matos, 03 ofícios solicitando as seguintes informações:

O presidente Neninha preocupado com o bom andamento e a clareza de todos os atos administrativos em especial neste momento de pandemia e com o inicio da distribuição das doses de vacinas contra o novo coronavírus Covid-19, solicita através do ofício 007/2021, que a prefeita possa estar enviando a Câmara Municipal à lista com os nomes das pessoas que foram vacinadas contra a Covid-19, bem como os critérios utilizados para cada pessoa.

A função de cada servidor que foi vacinado no Hospital Municipal Antônio Augusto dos Santos (Virote). Se os servidores que trabalham na limpeza do referido Hospital que estão na linha de frente, também foram vacinados.

NOMEAÇÃO EM CARGOS COMISSIONADOS

Em outro ofício de número 005/2021, Neninha solicita também que seja encaminhada também a Câmara, a lista de todos os nomeados em cargos comissionados e seus currículos.

PEDRAS EM BURACOS NA MALHA ASFALTICA

Por último através de ofício 006/2021 o presidente requer a prefeita Rhaiza Matos que seja encaminhado o nome do responsável por colocar pedras nos buracos das vias públicas da cidade, o motivo de não ter sido iniciado a operação taba-buraco e o valor gasto para a aquisição das referidas pedras para a realização do serviço.

O presidente enfatiza que tais solicitações vêm de encontro com o papel do vereador que é de fiscalizar a aplicação do dinheiro público, entende que a prefeita Rhaiza está imbuída de realizar uma administração transparente onde com certeza o foco maior é de priorizar ações que venham melhorar a vida da população e respectivamente deixar nossa cidade cada vez mais harmoniosa e progressista.