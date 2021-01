Estadual tem data de início mantida; 4 clubes sairão de ‘Série B Relâmpago’

Está mantida, ao menos por enquanto, a data de início da Série A do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol. O torneio deve começar em 28 de fevereiro e contar com 10 equipes –dependendo ainda da classificação de 4 dos 5 clubes que vão jogar uma “Série B Relâmpago” jogada ao longo de 15 dias de fevereiro.

A possibilidade de adiamento da data foi ventilada após o Operário oficializar na terça-feira (19) pedido à FFMS (Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul) para que a Série A fosse adiada para abril, com portões abertos.

“O motivo é para que as autoridades tenham tempo para que, com a chegada da vacina contra o coronavirus, o futebol possa contar com seu maior patrimônio, seus torcedores”, informou o clube em sua página no Facebook, que confiava no alcance da vacina contra a Covid-19 como ferramenta para liberar aglomerações nas arquibancadas.