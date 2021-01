Rhaiza Matos e vereador Ricck Eventos visitam a “Feira da Lua”

A prefeita Rhaiza Matos e o vereador André Ricardo Biscáro (Ricck Eventos) visitaram a “Feira da Lua”, localizada no Jardim Progresso. Durante a visita realizada na tarde de sexta-feira (15-01), a prefeita e o vereador ouviram as reivindicações e sugestões dos feirantes.

Ricck Eventos, que também é o presidente da Associação de Moradores do Jardim Progresso, informou ter conquistado emenda parlamentar do deputado federal Beto Pereira no valor de R$ 300 mil para execução de um projeto de melhorias da feira. “Porém, este projeto precisará de contrapartida financeira da Prefeitura para ser executado”, explicou o vereador.

As feirantes Celina Espirandeli e Ângela Maria Henares de Souza mostraram todo o seu contentamento com a visita da prefeita, mas, disseram que a feira está esquecida. “Precisamos que você olhe pra gente, senão, a feira pode acabar”, argumentou Celina.

Outro produtor, Shiguemi Fujita, que está há mais de quinze anos vendendo hortifruti no local, lembrou que muitos feirantes desistiram. “Faltou incentivo e apoio, por isso, muitos pararam”. Já o presidente da Associação dos Feirantes, Adão Elson Ferreira da Silva, comemorou a notícia de que a nova gestão da prefeita Rhaiza vai apoiar e melhorar a “Feira da Lua”.

A feira funciona às terças e sextas-feira, das 14 horas até por volta das 22 horas. Agricultores familiares vendem produtos hortifrutigranjeiros. Outra atração é a praça de alimentação que oferece uma variedade de alimentos feitos na hora, chamando a atenção de moradores da localidade e consumidores de outros bairros distantes que se deslocam para a feira para saborearem pastéis, sucos, bolos e outras guloseimas.

“Percebemos que com a intervenção de nossa administração poderemos fortalecer o funcionamento desta feira. Pretendemos elaborar um projeto que garanta a revitalização e modernização, personalização das barracas e instalação de infraestrutura para os visitantes. Enfim, nossa ideia é tornar a feira interessante para que se torne viável para os feirantes e, sobretudo, atrativa para a população que frequenta o local”, concluiu a prefeita Rhaiza Matos.