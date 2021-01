Com vacina aprovada, imunização contra a covid está liberada no país

A imunização nacional contra a covid-19 ainda não tem data oficialmente definida, mas o ministro da Saúde Eduardo Pazuello anunciou na quinta-feira (14), durante reunião com prefeitos, que, se a Anvisa aprovasse a vacina de Oxford e a CoronaVac no domingo (17), a vacinação iniciaria na quarta-feira (20), às 10h.

A pasta contava com 2 milhões de doses da vacina de Oxford que chegariam ao Brasil da Índia neste final de semana para integrar o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a covid-19. No entanto, a Índia adiou o fornecimento dos imunizantes, sem anunciar nova data, sob a alegação de que a prioridade seria o uso de doses no próprio país, que iniciou sua campanha de vacinação contra a covid-19 no sábado (16).