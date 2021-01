ALTEVIR NUNES RECEBE HOMENAGEM PÓSTUMA

Na data de hoje, há um ano atrás, a cidade de Naviraí perdia um de seus maiores comunicadores, Altevir Nunes. Lembra-se com saudade das manhãs de Alegria Sempre, que desde 1980 na Rádio Cultura de Naviraí, comunicava, informava, entretia e alegrava o início de um novo dia para seus ouvintes. Muitas histórias, acontecimentos, lembranças, risos e conquistas marcaram os 70 anos desta personalidade que conquistou o seu espaço no rádio sempre com otimismo, descontração, simplicidade e humildade. Respeitando colegas e, literalmente, vestindo a camisa da Cultura de Naviraí. Fatos estes registrados em som, imagem e sentimento, que agora estão sendo digitalizados e catalogados para, em breve, serem publicados em um site memorial da vida e carreira de Altevir. São entrevistas, trechos de seus programas de rádio, recepções, artigos de jornal, fotos de exposições, shows, coberturas esportivas, políticas e culturais, além de momentos com a família, amigos e pessoas das mais variadas posições da sociedade, algo que era inerente ao seu jeito de ser em tratar com igualdade dos mais simples aos grandes ícones de diversos segmentos, o que lhe garantia acesso fácil por onde passava pois alí sabia-se da sua idoneidade. O site terá além da publicação dos registros multimídia de sua vida pessoal e profissional, relatos de familiares, amigos, colegas de trabalho, personalidades artísticas e políticas. Também sua biografia em textos que contarão sua trajetória de 53 anos de rádio, sua passagem pela vida pública e fatos curiosos do seu dia-a-dia. “Estou digitalizando os materiais que eu e o pai juntamos, além de colaboração de amigos e familiares, da Rádio Cultura e das redes sociais, onde o pai era extremamente ativo. Ele gostava muito de participar, seja lá do que fosse. É um trabalho detalhado e delicado que demanda tempo de organização, captura e edição, que aos poucos vou realizando com muito carinho, recordando e descobrindo cada vez mais momentos sensacionais que o pai viveu. São inúmeras fotos, muitas horas de áudio e vídeos mostrando tudo isso. Será minha forma de homenagem e de eternizar um caminho que ele construiu e do qual eu tenho um orgulho imenso. Meu pai era incrível.” – relatou seu filho Anderson Nunes que está desenvolvendo o memorial. A previsão é de que até, no máximo, ao final deste ano o memorial digital “Alegria Sempre – Um tributo a Altevir Nunes” esteja no ar e posteriormente alimentado com novos materiais. Na data de hoje, há um ano atrás, a cidade de Naviraí perdia um de seus maiores comunicadores, Altevir Nunes. O primeiro registro de Altevir Nunes atuando pela Rádio Cultura AM