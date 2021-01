Valdomiro Sobrinho e Rosaria Lucca Andrade tomaram posse na sexta-feira, para o segundo mandato em Mundo Novo

Após um período de campanha intensa, em busca da reeleição e com a vitória garantida no dia 15 de novembro, Valdomiro e Rosária, assumiram o comando do município de Mundo Novo, na última sexta-feira, 1 de janeiro de 2021.

Também os vereadores tomaram posse no mesmo dia, cujo evento aconteceu no Espaço Conviver “Daudt Conceição, com a presença de mais de cem pessoas, aplaudindo os agentes políticos da Admirávrl Mundo Novo. Os vereadores eleitos e reeleitos Paulão, Kaudi Filho, Gildo, Pinduca, Richardson, Gessé, Neguinha, Raul, Piscuila e Jader. Coube a presidência da Casa de Leis ao vereador Paulo Lourenço da Silva Neto, tendo Kaudi Filho na vice, Gildo Amaral e Jeferson Cavalcante, respectivamente ocupando a primeira e segunda secretarias. A chapa recebeu o apoio de nove vereadores, na disputa de outra chapa, encabeçada pelo PT.

A vice-prefeita eleita Rosária Lucca Andrade, emocionada, afirmou que o mandato que terminou no dia 31 de dezembro foi de muitas conquistas, mas de agora em diante a prioridade será a geração de emprego e renda, para que a população tenha onde trabalhar e quem foi embora possa voltar. É um desafio, mas eu e o Valdomiro somos movidos a desafios, e a luta será renhida neste sentido.