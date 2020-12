A APARÊNCIA DE JESUS DE NAZARÉ

Este é um reimpresso da carta de Pôncio Pilatos para Tibério César, que descreve a aparência física de Jesus. As cópias estão na Biblioteca Congressional em Washington, D.C. É bem provável que tenha sido escrita nos dias que antecederam a crucifixação.

TIBÉRIO CÉSAR

Um jovem homem apareceu na Galileia, pregando com humildade e unção uma nova lei no nome do Deus que O teria enviado. No princípio, estava temendo que Seu desígnio fosse incitar as pessoas contra os romanos, mas meus temores foram logo dispersados.

Jesus de Nazaré falava mais como um amigo dos romanos do que dos judeus. Um dia observava no meio de um grupo um homem jovem que estava encostado numa árvore, para onde calmamente se dirigia a multidão. Me falaram que era Jesus. Este eu pude facilmente ter identificado, tão grande era a diferença entre Ele e os que estavam lhe escutando. Os Seus cabelos e barba de cor dourada davam a Sua aparência um aspecto celestial. Ele aparentava aproximadamente 30 anos de idade. Nunca havia visto um semblante mais doce ou mais sereno. Que contraste entre Ele e Seus portadores com as barbas pretas e cútis morena! Pouco disposto a lhe interromper com a minha presença, continuei meu passeio, mas fiz sinal ao meu secretário para se juntar ao grupo e escutar. Depois, meu secretário informou nunca ter visto nos trabalhos de todos os filósofos qualquer coisa comparada aos ensinos de Jesus. Ele me contou que Jesus não era nem sedicioso nem rebelde, assim nós lhe estendemos a nossa proteção. Ele era livre para agir, falar, ajuntar e enviar as pessoas. Esta liberdade ilimitada irritou os judeus, não o pobre mas o rico e poderoso.

Depois, escrevi a Jesus lhe pedindo uma entrevista na Pretoria. Ele veio. Quando o Nazareno apareceu, eu estava em meu passeio matutino e, ao deparar com Ele, meus pés pareciam estar presos com uma mão de ferro no pavimento de mármore e tremi em cada membro como um réu culpado, entretanto Ele estava tranquilo. Durante algum tempo permaneci admirando este homem extraordinário. Não havia nada nele que fosse rejeitável nem no seu caráter, contudo eu sentia temor na Sua presença. Eu lhe falei que havia uma simplicidade magnética sobre si e que a Sua personalidade O elevava bem acima dos filósofos e professores dos Seus dias.

Agora, ó nobre soberano, estes são os fatos relativos a Jesus de Nazaré e eu levei tempo para lhe escrever em detalhes estes assuntos. Eu digo que tal homem que podia converter água em vinho, transformar morte em vida, doença em saúde; tranquilizar os mares tempestuosos, não é culpado de qualquer ofensa criminal e como outros têm dito, nós temos que concordar – verdadeiramente este é o filho de Deus.

Seu criado mais obediente, Pôncio Pilatos

O Volume Archko

Outra descrição de Jesus foi encontrada em “O Volume Archko”, que contém documentos de tribunais oficiais dos dias de Jesus. Esta informação confirma que Ele veio de segmentos raciais que tiveram olhos azuis e cabelos dourados (castanhos claros). No capítulo intitulado “A Entrevista de Gamaliel”, está declarado relativo ao aparecimento de Jesus (Yeshua): “Eu lhe pedi que descrevesse esta pessoa para mim, de forma que pudesse reconhecê-lo caso O encontrasse. Ele disse: “Se você O encontrar [Yeshua] você O reconhecerá. Enquanto Ele for nada mais que um homem, há algo sobre Ele que O distingue de qualquer outro homem. Ele é a “cara de Sua mãe”, só não tem a face lisa e redonda. O Seu cabelo é um pouco mais dourado que o seu, entretanto é mais queimado de sol do que qualquer outra coisa. Ele é alto, e os ombros são um pouco inclinados; o semblante é magro e de uma aparência morena, por causa da exposição ao sol. Os olhos são grandes e suavemente azuis, e bastante lerdos e concentrados.” Este judeu [Nazareno] está convencido ser o messias do mundo. […] esta é a mesma pessoa que nasceu da virgem em Belém, há uns vinte e seis anos atrás…