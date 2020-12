ELEIÇÃO NA ALDEIA PORTO LINDO

Após intensa campanha em todo o Território da Aldeia Porto Lindo, o Cacique Roberto Carlos, conquista o segundo mandato, para comandar os destinos da Nação Guarani por mais quatro anos. A Aldeia tem 5.500 indígenas, entre crianças, jovens e adultos. A Comunidade tem uma representação significativa no município de Japorã. O índio Dorival Velasquez, que nasceu na localidade, elegeu-se vereador na eleição de 15 de novembro, e se preocupa com o progresso dos irmãos indígenas, pretendendo apresentar projetos para a melhorar a qualidade de vida dos habitantes de Porto Lindo.

O último trabalho jornalístico de 2020 foi na Aldeia Porto Lindo, com a realização de entrevistas para o Canal TV TRIBUNA. O destaque foi para a reeleição do Cacique Roberto Carlos. Na manhã de sábado, 19 de dezembro, a equipe esteve na Terra Indígena, na companhia do vereador Antônio Carlos, de Japorã. A eleição aconteceu na segunda-feira, 21, com a vitória de Capitão Roberto Carlos, que obteve 640 votos. O total de votos válidos foi 1508, ficando em segundo lugar o postulante Avelino Lopes, que obteve 436 votos.