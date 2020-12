O TRANSCENDENTE VALOR DA FAMÍLIA

Em nossos pensamentos diários, observemos sempre se estamos dando o justo valor à família. Um país melhor, mais feliz, e, por consequência, uma humanidade equilibrada dependem dos núcleos familiares bem constituídos, devidamente prestigiados por seus integrantes e valorizados pela comunidade. A importância da família transcende a compreensão mais comum. Nela, a vida humana encontra o seu refúgio. É na família que devem florescer os sentimentos mais ternos e sublimes do ser humano.

Ensinamento do Espírito Áulus, mentor citado por André Luiz (Espírito), em Nos Domínios da Mediunidade, na psicografia de Chico Xavier (1910-2002): “A família física pode ser comparada a uma reunião de serviço espiritual no espaço e no tempo, cinzelando corações para a imortalidade”. Nela, a vida humana encontra o seu refúgio, a exemplo da criança especial, que tem o seu dia celebrado em 9 de dezembro. É na família que devem florescer os sentimentos mais ternos e sublimes do ser humano.

(José de Paiva Netto ― Jornalista, radialista e escritor)