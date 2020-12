TRIBUNA LIVRE

PORTAL DA CIDADE – O artista Ademar Silveira, o “Podekrê”, por recomendação do prefeito Valdomiro Sobrinho, após tantas cobranças deste Colunista, elaborou um bonito projeto para servir de Portal em Mundo Novo. A dificuldade, segundo a vice-prefeita Rosária Lucca Andrade, é o “imbróglio” envolvendo a CCR, que costuma travar o progresso das cidades, impedindo tais serviços às margens das rodovias, que dão acesso aos centros urbanos. Uma vergonha!

TOLERÂNCIA E INDEPENDÊNCIA – O que significa Ser Tolerante e Independente? Na equivalência de Tolerância e Independência, os místicos têm dado muita ênfase a estes termos, embora a sua compreensão pode ser equivocada por alguns setores. A tolerância é algo sublime, comparada àquela sugestão do Mestre, quando afirma: “se alguém lhe bater numa face, ofereça também a outra…” A tolerância não pode ser levada assim de forma tão literal, mas ela é para ser praticada com amor, sem hesitação. Ela sugere, regra geral, que possamos viver em liberdade, notadamente na expressão do livre pensamento. Jamais podemos estar apegados a tantas regras, porque alguém quer que assim seja. Ser independente é ser livre de tabus e de tantos conceitos humanos que campeiam por toda parte.

AMIZADE VERDADEIRA – O verdadeiro amigo é aquele a quem se pode confiar um segredo. Ë um confidente, digno de confiança, que estando do nosso lado, ou mesmo distante, pde comparecer com uma palavra sincera, de orientação, e até mesmo de repreensão. Palavras não descrevem o que significa uma amizade verdadeira, mas ela existe e está muito presente no dia a dia das pessoas. “O amor que transparece no rosto, convence mais do que a verdade que alguém disser.”

OBRA DO CRIADOR – “Nós somos o maior milagre da Terra, e quando acordamos, e vemos a Obra que o Criador fez e ainda deixou escrito que veríamos obras maiores, nos enchemos de coragem e saímos da nossa casa rumo à vitória, onde nós estivermos.” (Moisés Santana Caires Morais)

SER MÍSTICO – Ser Místico é sempre estar engajado na busca espiritual. Nas palavras de Paulo: “o homem velho deve morrer, para que o homem novo possa nascer.” (Jairo de Lima Alves)

A BÍBLIA DIZ… – “Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido NEle, para sermos justificados pela fé em Seu nome, e não pelas obras da lei; porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada.” (Gálatas 2:16)

