REFLEXÃO EM MOMENTO DE CORONAVÍRUS

É preciso concentrar, pelo menos uma vez por dia, buscando as vibrações para a alma, no sentido de manter o contato com o Cósmico. Entrar pela porta da gratidão e, nos átrios do amor e da compaixão, bendizer sempre o nome do Altíssimo.

Há um ano atrás, quando eram planejadas as festas de final de ano, muitos planos foram feitos para o ano de 2020. Todo mundo reclamava de 2019, com pouca gratidão. Quantos sonhos e planos para o novo ano! Planejamentos e expectativas por um ano dois mil e vinte. Mas 2020 foi um ano ímpar, repleto de surpresas desagradáveis para a maioria em todo o Planeta.

Famílias separadas, avós adoecendo sem ver os netos; netos sem o carinho dos avós; os pais longe dos filhos, e os amigos distantes. A morte ceifou muitas vidas, sem um sepultamento digno, até sem despedida. Lágrimas derramadas e ninguém podia entender o mistério da doença invisível. Sorriso por trás de máscaras e rostos tristes com as marcas da solidão.

Mãos aflitas à procura de água, sabão e álcool gel; médicos e outros profissionais da saúde exaustos, e as cidades ficando vazias. Hospitais cheios e faltando recursos para um bom atendimento. Cemitérios lotados de ricos, pobres, velhos, jovens, crianças; negros, brancos, artistas famosos, anônimos; gente dos quatros cantos do mundo indo para o mesmo lugar: o desconhecido, um lugar sem volta.

Apenas um vírus e milhões de sonhos cancelados. Apenas um vírus e milhões de famílias destruídas. Apenas um vírus e milhões de expectativas trancadas em casas. É preciso tirar lições de tudo o que a humanidade vive hoje! É preciso agradecer por ter chegado até aqui, livre do vírus fatal.

Os planos de Deus são diferentes para cada pessoa, razão de muita alegria para os que estão vivos, embora sofrendo a dor da separação, e a dúvida sobre o que pode vir depois. Um abraço pode fazer a diferença, mas existem restrições para este ato tão importante.

A ganância por ganhar dinheiro não vale muito a pena. A cor da pele não faz diferença neste momento de incertezas. É importante viver! Viver em harmonia e num ambiente de perdão e de reconciliação.

Os bens materiais estão ficando: roupa de marca, o carro do ano e a cobiçada mansão, nada se pode colocar no caixão. Muito valor se deve dar nos minutos com a família, com os filhos e com os amigos.

CHEGANDO O NATAL

É um privilégio ter a família reunida no Natal. A gratidão é fundamental neste momento de profunda reflexão. Agradecer a Deus por cada minuto vivido, apesar da Pandemia que tirou a paz de milhares de seres humanos no mundo. Gratidão pelo aconchego da família, e ainda poder respirar e sorrir sem as máscaras. Gratidão em poder compartilhar o abraço em quem está próximo. Gratidão por viver intensamente, com a permissão divina. Viver em harmonia é o convite renovado para todas as pessoas de bom senso, intercedendo por quem esteja necessitado de uma bênção especial. Planejar melhor o ano de 2021, com amor e muito mais solidariedade num mundo que está em conflito. Dias melhores virão!

Paz Profunda. Que Assim Seja!