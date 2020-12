TRIBUNA LIVRE

ELEITOS. E GORA? – Todos estão eleitos, vindo depois disto, a diplomação pela Justiça Eleitoral. Prefeitos e vereadores estão prontos para mais um mandato eletivo, e alguns começam a fazer planos para colocar em prática os Compromissos de Campanha. Os eleitores vão acompanhar o trabalho de seu representante, no Executivo e no Legislativo. Importante: os melhores legisladores e mandatários serão reeleitos ou não, dependendo de suas ações a partir de janeiro de 2021.

AMIZADE SINCERA – No mundo de hoje, é muito difícil construir boas amizades. O que mais pode ser vista é a amizade interesseira, que não é coisa boa na vida de ninguém. Amizade sincera deve prevalecer no quotidiano, embora o mundo capitalista interfira diretamente em toda a sociedade. Quando ocorrer entre as pessoas um sincero sentimento de amor e respeito, começa também a nascer um legítimo sentimento de sincera amizade, que é o bem maior.

PORTAL DA CIDADE – O artista Ademar Silveira, o “Podekrê”, por recomendação do prefeito Valdomiro Sobrinho, após tantas cobranças deste Colunista, elaborou um bonito projeto para servir de Portal em Mundo Novo. A dificuldade, segundo a vice-prefeita Rosária Lucca Andrade, é o “imbróglio” envolvendo a CCR, que costuma travar o progresso das cidades, impedindo tais serviços às margens das rodovias, que dão acesso aos centros urbanos. Uma vergonha!

PREFEITOS INCOMPETENTES – Por absoluta incompetência politico-administrativa, muitos prefeitos não conseguiram se reeleger. No Cone Sul, pelo menos dois deles – Izauri de Macedo, de Naviraí, e Patrícia Margatto, de Iguatemi -, amargaram a derrota no dia 15 de novembro. Embora ambos tenham realizado gestões positivas, erraram em algum ponto, “perderam” para eles próprios. Se pudessem voltar no tempo, talvez corrigissem os erros praticados durante as gestões.

SOBRE A VERDADE – “A verdade habita na simplicidade. É na simplicidade que o Espírito de Deus opera, transformando os momentos mais simples do dia em vida abundante para o servo fiel.” (Moisés Santana Caires Morais)