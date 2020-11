Mara Caseiro assume mandato de deputada na ALEMS, sucedendo ao saudoso deputado Onevan de Matos

Durante sessão presidida pelo deputado Paulo Corrêa, Mara Caseiro prestou juramento e, visivelmente emocionada, prestou homenagem ao deputado Onevan de Matos, sepultado no último sábado em Naviraí, e de quem Mara era suplente no Parlamento Sul-Mato-Grossense.

Na sessão de posse, Mara Caseiro fez questão da presença de Rhaisa Matos, filha de Onevan e prefeita eleita de Naviraí. Com a posse, Mara torna-se a única deputada no Parlamento do Estado, e volta a ser a representante do Cone Sul e toda a fronteira junto ao Poder Legislativo do Estado de Mato Grosso do Sul.