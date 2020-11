TRIBUNA LIVRE

RECADO DAS URNAS – Os eleitores mandaram um recado com muita clareza aos políticos nas eleições de domingo. A cada ano que passa, o eleitor vai ficando mais exigente e cobrando dos politicos mais trabalho e coerência nas atitudes. A ética, muito devagar ainda, está sendo assimilada em alguns “cantos” deste imenso País. Em Mundo Novo, a lição foi completa: a arrogâncai de agentes politicos foi grande, mas os eleitores respnderam à altura, através do voto.

A INCOMPETÊNCIA – Prefdeito, que é candidato à reeleição, só é derrotado pela absoluta incompetência. Isto ficou provado, a começar na região Cone Sul. Naviraí e Iguatemi, os mandatários tiveram acentuada derrota nas urnas. Patrícia Margato, em Iguatemi e Izauri Macedo, em Naviraí, experimentaram o amargo do fel. Os eleitores disseram um retumbante “não”a eles. Cada um dos dois, cometeu erros na gestão, e seus adversários venceram o pleito, com folga.

TONINHO VERSUS HUMBERTO – Por 20 votos a mais, Toninho da Imporadora permitiu que o petista Humberto Amaducci ficasse na Terceira posição. Nas Eleições de 2012, a diferença foi de 19 votos em disfavor do candidato emedebista. O resultado das urnas foi comemrado nas ruas de Mundo Novo ainda no domingo. A turma do 45, com Valdomiro e Rosária reeleitos manifestaram imensa alegria pela vitória, com mais de 43% dos votos apurados. Lição de humildade!

OS MIQUILINOS – O termo não é conhecIdo. Numa visão, de madrugada, apareceu a expressão “Os miquilinos” que venceriam o pleito em Mundo Novo. Sem maiores pretensões, escrevi na manhã seguinte que o candidato com humildade venceria. Questionado duramente por muitas pessoas, tentei dar explicações, mas existem “cabeças duras”que não podem entender estas coisas. Cabe a mim compreender os ignorantes, e dizer o seguinte: TUDO ESTÁ FEITO!

FATALIDADE – “Momentos de perplexidade, após lutas pessoais, chega uma mensagem enigmática, indecifrável: – sinto muito em lhe dar os meus pêsames, pois vejo que já está morto e esqueceu de se enterrar!” (Moisés Santana Caires Morais)