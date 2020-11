Thalles Tomazelli é o prefeito eleito de Itaquiraí

Com a eleição do jovem advogado Thalles Tomazelli, do DEM, para ocupar o cargo de prefeito de Itaquiraí a partir de 1º de janeiro de 2021, é bom lembrar que ele é o terceiro da família a ser eleito pelo voto popular para o mesmo cargo no município de Itaquiraí. Primeiro foi seu avô Sebastião Santos Tomazelli, depois seu pai Márcio e agora ele é eleito para ocupar o cargo, sendo o terceiro nome do clá Tomazelli a ser conduzido ao cargo de Chefe do Executivo Municipal.

O advogado Thalles Tomazelli obteve nesta eleição 4.135 votos a seu favor, o que dá um percentual de 40.82%, enquanto Ney Portela, do PSDB, alcançou a soma de 3.609, totalizando 35.63% e o petista Miro da Online fez 2.355 votos, perfazendo 23.55% dos votos. Itaquiraí num total de 10.479 pessoas aptas para votar no domingo, 15 de novembro, teve 6.520 votos válidos, com 3.312 abstenções, 84 votos brancos e 266 votos nulos.

VEREADORES ELEITOS

Foram eleitos para um mandato de 4 anos, os candidatos seguintes: Jeffinho (DEM), com 569 votos; Maria da Bello (DEM), com 506; Ariadne Gheller (DEM), com 488; Careca (DEM), com 460; Valdinei Gubert (DEM), com 446; Cirço do Táxi (DEM), com 429; Joel Cardoso (PSDB), com 425; Zuza (MED), com 409; Diu (PSDB), com 357; Profª Márcia Filipus (PSDB), com 325 e Zezinho Mixirica (PT), com 203 votos. (Jota Oliveira, com adaptação de Jairo de Lima Alves)