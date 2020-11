Rhaiza vai substituir o pai, Onevan de Matos, como candidata em Naviraí

Logo pela manhã deste dia, véspera das eleições municipais, circula nas redes sociais de familiares e pessoas próximas do saudoso deputado Onevan de Matos, que a coligação decidiu por indicar sua filha Rhaiza Matos para substituí-lo na chapa majoritária. Apesar de que não dará tempo de ser alterada a foto das urnas eletrônicas, quem votar no 45, estará votando nela para o cargo de prefeito. Apesar desta notícia estar sendo veiculada, a direção do partido não confirma essa possibilidade e nem desmente. Dizem que uma reunião entre os dirigentes estaduais e municipais vai definir, ainda neste sábado, quem substituirá Onevan de Matos, que veio a óbito na tarde da última sexta-feira 13, em São Paulo..

A morte do parlamentar deixou a cidade de Naviraí bastante consternada, já que por nove mandatos ele representou não só a cidade, como a região Cone Sul na Assembleia Legislativa, além de ter sido prefeito, época em que revolucionou a cidade de Naviraí..

O velório será no Estádio “Virotão”, onde tudo está arrumado e segundo informações o corpo deverá chegar por volta do meio-dia no Aeroporto Municipal e de lá, com um carro do Corpo de Bombeiros será transladado até o Estágio, onde será velado por duas horas. O sepultamento de Onevan de Matos será às 14h no Cemitério Municipal.. (Texto de Jota Oliveira, com adaptação do jornalista Jairo de Lima Alves para este site)).