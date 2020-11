Delegados podem mudar voto e escolher o candidato adversário nos Estados Unidos

As eleições nos Estados Unidos ocorreram no dia 3 de novembro e, no último sábado (7), o candidato democrata Joe Biden foi projetado vencedor pela imprensa americana. No entanto, o voto dos delegados —que são quem elege de fato o presidente— só ocorrerá no dia 14 de dezembro. Pela tradição, os delegados votam no candidato que a maioria da população escolheu no Colégio Eleitoral, porém, é possível que um ou outro se rebele e vote em outro candidato. São os chamados “eleitores infiéis”. Historicamente, essas ocorrências são muito baixas e nunca mudaram o resultado da eleição.

Para compreender essa dinâmica é preciso primeiro saber que as eleições nos EUA são indiretas. A população não elege diretamente o presidente. Ao votar em um candidato, o eleito está na prática elegendo os delegados do seu estado. São esses delegados que de fato votam nos postulantes ao cargo de presidente. Com exceção de Maine e Nebraska, a regra é que o candidato que vencer no estado contará com o voto de todos os delegados daquele Colégio Eleitoral. O número de delegados por estado é proporcional ao tamanho da população. Esses delegados são escolhidos pelos partidos. Democratas e republicanos – e demais partidos – entregam aos colégios uma lista com potenciais delegados.

É possível, no entanto, que alguém queira se rebelar e votar em outro candidato. Pensando nisso, 33 dos 50 estados mais o Distrito de Columbia têm leis que proíbem os eleitores infiéis. Já 17 estados não têm uma lei, mas isso não quer dizer que os infiéis estão isentos de retaliações dentro dos partidos. Nos estados onde existe a lei obrigando, as punições variam. Segundo o site FairVote, em alguns deles, os delegados infiéis são substituídos por suplentes e seus votos não contam. É o caso de Indiana, Minnesota, Montana, Nebraska, Nevada e Washington. Em outros há multa. Em pelo menos 16 deles não há qualquer punição, mas a prática pode ser mal vista dentro do partido.