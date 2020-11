DECISÃO DO TRE-MS: SANDRA CASSONE INDEFERIDA EM ITAQUIRAÍ

De acordo sentença publicada na quinta-feira, 12 de novembro, a ex-prefeita Sandra Cassone, teve sua candidatura indeferida pelo TRE-MS, para o cargo de vice-prefeita de Itaquiraí, na chapa do candidato Ney Portela, do PSDB.

Ola meus amigos e amigas, todos sabemos que eleições se decidem nos votos, e assim será , com a concretização da vitória de Thalles Tomazelli e Dr Bruno, que representam o melhor projeto para a nossa querida Itaquiraí, não tenho nenhuma dúvida disso. Paralelamente, ontem o Tribunal Regional Eleitoral, por 4×2 , manteve a inegibilidade da pretensa candidata a vice prefeita. É claro que no Supremo Tribunal Eleitoral, o resultado deverá ser mantido, ou seja, inegibilidade por oito anos, cumprindo desta forma o que determina a Lei. Não há ocorrência de qualquer injustiça, pelo contrário, se tivesse conduzido a gestão Pública com responsabilidade , isso não estaria acontecendo. Todos nós, pagamos pelos nossos atos e ações. Assim, meus amigos e amigas, vamos votar com consciência, com responsabilidade. Thalles Tomazelli e Dr Bruno, número 25. Viva Itaquiraí, viva a nossa querida e amada gente de Itaquiraí. Que Deus abençoe a todos nós.