Com a morte de Onevan de Matos, Mara Caseiro ocupará a vaga na Assembleia Legislativa

Depois de conhecido o resultado das eleições de 2018, a deputada Mara Caseiro não foi reeleita, porém, com seus 24 mil votos, mesmo sendo a 11ª mais votada em outubro daquele ano, ela ficou na qualidade de primeira suplente da coligação. Com o falecimento do deputado Onevan de Matos ocorrido neste dia, às 15h10 (hora de BRASÍLIA), ela assumirá o cargo em definitivo, deixando a presidência da Fundação de Cultura do Estado.

Com a vacância do cargo, ela deverá ser convocada dentro dos próximos dias para assumir a vaga deixada com o falecimento do deputado estadual Onevan de Matos. (Jota Oliveira, com adaptação para este site)