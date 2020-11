Ricardo Fávaro concede entrevista exclusiva ao jornal Tribuna do Povo

O prefeito de Itaquiraí, Ricardo Fávaro Neto, concedeu entrevista exclusiva ao diretor do Tribuna do Povo, Jairo de Lima Alves, na tarde de terça-feira. No Gabinete, em uma conversa amistosa e franca, porém, institucional, o Chefe do Executivo Municipal delineou sobre sua trajetória, recordando a situação caótica em que herdou a Prefeitura de Itaquiraí em 2013, mas, destacou diversas ações que recolocaram Itaquiraí nos trilhos.

Fávaro relatou que recebeu uma Prefeitura sem recursos, com a frota de veículos totalmente sucateada, em cima de cavaletes, sequer havia uma ambulância em condições de fazer uma viagem até Naviraí. Os maquinários estavam quebrados e não funcionavam para serviços emergenciais de reforma de estradas para garantir o transporte dos alunos.

Porém, com total disposição para vencer a situação encontrada e os desafios que o cargo impõe, Ricardo Fávaro destaca que buscou apoio dos parceiros políticos, deputados estaduais, federais, senadores, e de seu amigo pessoal de longa data, o então deputado federal, atual governador do Estado Reinaldo Azambuja, e encontrou respaldo para as demandas apresentadas.

“Foi com esta determinação que logo no primeiro mandato nós conseguimos dar um salto administrativo. Conquistamos inúmeras patrulhas mecanizadas, hoje, são mais de 20 que recebemos e repassamos para associações rurais, e investimos forte, priorizando o setor da Saúde, com aquisição de inúmeros equipamentos e ambulâncias”, relatou o prefeito.

Em sua fala, informou que executou projetos de apoio à agricultura familiar, incentivo à bacia leiteira como o Gereleite, Itaquileite e Top10 de melhoria de pastagens. Porém, apontou que o município de Itaquiraí foi prejudicado pela gestão anterior que recebeu uma parcela de mais de um milhão de reais do INCRA, mas, a aplicação do recurso acabou reprovada pelo órgão, fazendo perder o convênio total de aproximadamente 4 milhões de reais que seria utilizado na abertura e recuperação de estradas dentro do Assentamento Santo Antônio.

“Investimos na conclusão das obras de drenagens e pavimentação asfáltica no Jardim Primavera. Executamos com investimentos do Governo do Estado, a pavimentação das ruas dos bairros Nova Esperança e Nova Era, recapeamento de ruas da cidade, sendo do Jardim Primavera, Seac, e Centro. Recentemente, executamos com recursos próprios de impostos pagos pelos cidadãos de Itaquiraí, a primeira fase de recuperação asfáltica de um grande número de ruas do centro, investindo mais de um milhão e oitocentos mil reais e, ainda nos próximos dias vamos dar sequência nesta melhoria”, afirma o prefeito de Itaquiraí.

Na entrevista, Ricardo Fávaro relatou a aquisição de novos caminhões caçamba, patrolas, pá carregadeira, tratores, ambulâncias, sendo duas delas UTIs para a Saúde, e dois caminhões que faltavam para o atendimento da população: um caminhão para manutenção da iluminação pública com guindaste e um caminhão pipa para combate à incêndios.

“Nunca na história de Itaquiraí se investiu tanto na habitação como ocorreu em nossa gestão. São mais de 800 famílias atendidas, sejam com lotes para a construção da casa ou com a moradia construída e entregue através de parcerias com o Governo do Estado e União. O funcionalismo municipal foi valorizado, buscamos melhorar e melhoramos os salários de 30 categorias, mantendo negociações com os sindicatos Sinsemi e Simted, respeitando os servidores e como forma de incentivo criamos o vale alimentação”, destacou Ricardo. Ele falou ainda da Assistência Social, construção de creche no Jardim Paraíso, e garantiu: “Com certeza vamos entregar ao próximo prefeito um município saneado, com dinheiro em caixa e muito melhor do que encontramos quando assumimos em janeiro de 2013.”