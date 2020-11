Pesquisa Ranking mostra os números para prefeito e vereador em Mundo Novo

O Instituto Ranking divulgou nesta quarta-feira, 11 de novembro de 2020, mais uma pesquisa eleitoral realizada no município de Mundo Novo-MS, com registro no TSE sob o número: MS-03130/2020.

Os dados foram colhidos entre os dias 06 e 10 de novembro. Foram entrevistadas 400 pessoas acima de 16 anos, em todas as regiões da área urbana, distritos, assentamentos e zona rural.

A pesquisa seguiu todos os requisitos da resolução do TSE de número 23.600/2019. A amostragem tem margem de erro de 4,85% para mais ou para menos, e intervalo de confiança de 95%. Pesquisa quantitativa.

O levantamento ouviu a opinião dos moradores sobre a avaliação administrativa do prefeito do município, assim como avaliação do governador do Estado de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja e do presidente da República, Jair Bolsonaro.

Durante a amostragem os pesquisados também tiveram a oportunidade de colher dados de intenção de voto para prefeito de forma espontânea e estimulada, e também apontar rejeição aos candidatos ao cargo do executivo municipal.