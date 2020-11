TRIBUNA LIVRE

GANÂNCIA POLÍTICA – Candidato majoritário, ávido de poder, tem vontade de “abarcar” o poder do município de forma plena. Como se não bastasse a tamanha ganância, não abrindo mão para outras lideranças, colocou na chapa proporcional dois parentes diretos: o filho e a irmã, subestimando a inteligência das pessoas, como que se a cidade fosse propriedade de um único partido, o PT.

VITÓRIA ANTECIPADA – Chuva de pesquisas eleitorais tomando conta das cidades nestes ‘dias que antecedem o pleito de 15 de novembro. Muita gente acredita em pesquisas, mas nem sempre elas espelham a realidade das urnas. Para quem acompanha eleições, entende isso muito fácil. Instutos de renome nacional têm errado de forma vergonhosa os diagnósticos. Pesquisa vale, no momento!

VENCE O MELHOR? – Nem sempre é verdadeira esta afirmativa, em termos de política e poder. O homem é bom até quando quer; também é mau, quando muda de attitude. Isso acontece com qualquer pessoa, que não tem “ïntimidade”com o poder passageiro. Muitos se “embebedam” já de início, provocando o mal até mesmo para a sua família. Existe a vontade permissive do Criador, e pronto!

CAMPANHA SILENCIOSA – Faz um bom tempo que não se vê uma campanha eleitoral tão silenciosa como esta de 2020. Mais da metade dos eleitores ainda não sabe em quem votar para vereador. Para prefeito, o ídice é menor, mas também existem ainda muitos indecisos. Na verdade, nem todos os candidatos tiveram um Plano de Trabalho objetivo para convencer o eleitor no próximo domingo.

MENTE ABERTA – “O problema das pessoas de mente fechada é que elas sempre têm as bocas abertas; julgam os atos alheios, criticam as decisões de outrem, e opinam sobre a vida do semelhante, mas não pagam as contas dos desafetos nem as delas próprias.” (Moisés Santana Caires Morais)