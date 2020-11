Os primeiros sete irmãos gêmeos do mundo a sobreviverem – veja como estão 20 anos depois

Engravidar de gêmeos, trigêmeos ou até mesmo quadrigêmeos é um acontecimento empolgante, se não raro. Não há dúvidas de que há uma incerteza chocante junto da empolgação e alegria de um casal que descobre que vai ter um parto múltiplo. Mas e quando você descobre que em breve vai dar as boas vindas a sete bebês? Pode soar como algo inimaginável, mas é exatamente isso que aconteceu com o jovem casal Kenny e Bobbi McCaughey.

Embora eles estivessem tentando ter mais um bebê para fazer companhia à filha primogênita, acabaram com a maior surpresa de suas vidas! Mas como os sete gêmeos McCaughey sobreviveram aos primeiros precários meses de vida para entrar pra história é verdadeiramente inesquecível. Você não quer perder essa incrível história sobre os primeiros sete irmãos gêmeos do mundo a sobreviverem!

Gravidez Inesperada

O jovem casal de Iowa, Kenny e Bobbi McCaughey, esperavam expandir sua família quando foram ao médico para uma consulta de rotina, como parte do tratamento de fertilidade que haviam começado recentemente. Mas no meio da ultrassonografia, os médicos descobriram algo extraordinário no útero de Bobbi.

Não havia apenas um embrião na tela, mas SETE! Embora gêmeos ou outras formas de gravidez múltipla sejam muito comuns entre mulheres passando por tratamentos de fertilidade, ter sete gêmeos ainda é algo extremamente raro. Além disso, dadas as circunstâncias, o casal precisava tomar uma decisão difícil que poderia significar vida ou morte para Bobbi e os bebês.

A Surpresa De Sete

Acometido por muitas emoções diferentes, Kenny McCaughey não conseguia acreditar na notícia chocante, no início. “Eu disse, ‘quantos?’” ele se lembrou do momento. “Ela diz, ‘Sete,’ e eu faço, ‘Arrrgggghhh!’ E então eu digo, ‘Não, não, não, não. Tá falando sério?’” O que estava acontecendo era inacreditável. Afinal de contas, ainda que você esteja muito preparado, será possível receber esse tipo de notícia de repente?

Inicialmente, o casal admitiu que eles passaram por um momento de “puro terror” diante da possibilidade de sete gêmeos, no entanto, não demorou muito para cair a ficha. Ainda assim, nenhum deles poderia antecipar como seria uma gravidez de sete bebês e como o futuro seria.

Observando e Esperando

O casal já tinha passado por dificuldades para engravidar da primeira filha, Mikayla, e assim sendo, era compreensível que estivessem mais do que preocupados da segunda vez, especialmente com uma situação tão incomum. Bobbi podia sentir que crescia mais rapidamente do que na gravidez anterior, uma vez que antecipava o que aconteceria em seguida. Ela se deu conta de como a gravidez poderia mudar seu corpo para sempre, mas também do quão bem ele conseguia se adaptar!

Logo depois, quando Bobbi McCaughey estava sentada, sua barriga de grávida quase tocava os joelhos. “Foi assustador, sabe, ver as estrias aumentarem para cima e para os lados e só pensar, por quanto tempo esse corpo pode aguentar isso?” Ainda assim, ninguém poderia ter imaginado as coisas pelas quais ela passaria.