Justiça Eleitoral rejeita candidatura de ex-prefeito em Paranhos

A Justiça Eleitoral rejeitou a candidatura do ex-prefeito de Paranhos, Heliomar Klabunde (MDB), que tentava novamente disputar o cargo na cidade. A alegação é que ele teve as contas desaprovadas pelo TCU (Tribunal de Contas da União), em quanto esteve no comando do município, que fica na região de fronteira.

A decisão foi tomada pelo juiz eleitoral, Ricardo da Mata Reis, após ações de outros partidos e do Ministério Público, pedindo a impugnação do candidato. Ele pode recorrer da sentença ao pleno do TRE-MS (Tribunal Regional Eleitoral de MS) e posterior ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral), mas se tiver nova derrota, terá seus votos invalidados.

O magistrado citou a desaprovação das suas contas pelo TCU, em razão do mal uso de verbas federais do Fundo Nacional de Assistência Social. “O documento confirma que a decisão do TCU transitou em julgado e não há notícia ou mesmo alegação de que tenha sido suspensa”.

Ele ainda cita que “deliberadamente” o candidato deixou de cumprir as obrigações contratuais. “De modo que sua conduta é, efetivamente, dolosa. O dano ao erário é tão nítido que demandou restituição”.

Disputa – Já o outro candidato em Paranhos é o atual prefeito, Dirceu Bettoni (PSDB), que teve seu registro de candidatura “liberado” pela Justiça Eleitoral. Se o seu adversário não conseguir reverter a decisão em primeira instância, ele então se torna candidato único no município.