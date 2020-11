CLAUDEMIR, O ESCULTOR DE MUNDO NOVO

O escultor Claudemir da Fonseca, residente no bairro Copagril, usando a sua criatividade, produz a escultura de um jacaré, a partir da raiz de um pé de manga, na residência de seu irmão Abraão. Quem conhece a qualidade do escultor, fica admirado pela beleza de sua criação artística, um jacaré fabricado com ferramentas caseiras, representando muito bem a fauna brasileira, ou o jacaré do Pantanal sul-mato-grossense. Em conversa com um dos irmãos do artista, Daniel, que reside na Vila Nova, este foi enfático em afirmar que “nossa família é muito unida, e nos momentos de folga, o Claudemir se diverte produzindo muita coisa bonita”. Este jacaré é um exemplo de habilidade e inteligência desse mundonovense de coração.

Claudemir tem 59 anos de idade, tem sua base familiar na cidade de Mundo Novo, onde vive feliz, cultivando bons amigos e produzindo com alegria o que há de mais belo na natureza.