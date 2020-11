Grupo Jatobá aposta no desenvolvimento de Itaquiraí e prevê a instalação de um frigorífico

Em visita à Fazenda Baunilha, empresa do Grupo Jatobá Agricultura e Pecuária S/A, o agropecuarista Guilherme Muradás recebeu Thalles Tomazelli e Dr. Bruno, oportunidade em que manifestou enorme interesse em aumentar seus investimentos em Itaquiraí.

Guilherme sinalizou positivamente para, através do sistema de Cooperativismo, fazer a instalação de um frigorífico de abate de bovino. “A criação de Cooperativa visará a valorização da pecuária e trará mais geração de empregos e renda para o Município de Itaquiraí”, analisa o produtor.

“Queremos agradecer ao Grupo Jatobá, na pessoa de Guilherme Muradás e Dr. Carlos Muradás, empresários titulares do Grupo Jatobá Agricultura e Pecuária, que tanto vêm contribuindo para o desenvolvimento de nossa cidade. Aliás, parabenizamos pela visão futurista e, sobretudo, por acreditarem e, mais uma vez, apostarem no crescimento do município. Obrigado, pelo apoio e confiança em nosso projeto de governo para o Município de Itaquirai”, agradecem Thalles e Dr. Bruno, após a visita.