ELEIÇÃO ACIRRADA NOS ESTADOS UNIDOS

O resultado final, principalmente por causa do grande número de votos pelo correio enviados em meio à pandemia de covid-19, pode demorar um ou até mais dias para sair, já que nove Estados ainda não têm vencedor claro. Para ganhar a Presidência, são necessários 270 votos no colégio eleitoral.

Até a manhã de quinta-feira (5/11), Biden havia conquistado 243 votos (sem contar os 10 de Wisconsin, onde o resultado foi contestado, leia mais abaixo) no Colégio Eleitoral e Trump, 214. No sistema de votação indireta dos EUA, cada Estado tem um número de votos no Colégio Eleitoral mais ou menos proporcional ao tamanho de sua população, e para vencer a disputa presidencial é preciso somar pelo menos 270 votos.