APÓS CUMPRIR SUA MISSÃO, FRUTUOSO FECHOU OS OLHOS PARA O MUNDO

Frutuoso de Brito Neto, que morou durante muito tempo em Mundo Novo, e residia atualmente na cidade de Paraíso das Águas, nasceu na Fazenda Gameleira, interior da Bahia, no dia 18 de setembro de 1942. Aos 78 anos de idade, atingido por um câncer, despediu-se de amigos e familiares às 10h do dia 26 de outubro, para entrar na Eternidade.

Trabalhador incansável, acostumado às duras lidas desde a infância, nunca reclamou da vida, apesar de ter passado por alguns momentos de dificuldade. Prestou os melhores serviços até quando pôde, sendo muito prestativo e amigo de todas as pessoas.Deixou um legado para todos nós, que tivemos a honra de conviver com ele durante sua existência na Terra. Aprendeu, com simplicidade e dedicação, a respeitar o próximo e soube com maestria, criar os filhos no caminho do bem, e nenhum se perdeu. Deixou a esposa Maria, os filhos Odair, Osair, Nelceni e Ozenir, além de netos e bisnetos.

Foi sepultado em sua querida Paraíso das Águas, no jazigo da família, que ele mesmo construiu no cemitério municipal “Jardim da Saudade”, onde também encontram-se os restos mortais da filha Deuzeni. Ele estava pronto para encontrar-se com o Pai Eterno, e teve uma passagem gloriosa, ao lado da filha Nelceni e de outros membros da família. Foi assistido com muito carinho por médicos e enfermeiras da cidade e também de Campo Grande, onde ficou hospitalizado por alguns dias.

O velório aconteceu no Templo da Congregação Cristã no Brasil, com a palavra de exultação de alguns anciães, e pelo irmão Geová, Cooperador da Igreja. Estavam presentes os parentes mais próximos, enquanto os familiares que não puderam comparecer ao ato fúnebre, tiveram a oportunidade de acompanhar as exéquias, com transmissão online, levada a efeito pelos netos Fernando de Brito e Diogo Brito.

Dezenas de pessoas de muitos lugares, enviaram à família votos de condolências pelas redes sociais, numa demonstração de carinho e amizade para com o saudoso Frutuoso, que soube granjear bons amigos durante o tempo que Deus permitiu que ele estivesse entre nós. Agora, descansa em sua Câmara Espiritual, aguardando o Dia da Ressurreição dos justos para uma Vida Eterna.

Agradecimentos do Neto Fernando, em nome da Família

Sabemos que nada pode ser feito para trazer de volta à vida de quem amamos. A senha dada jamais será revogada. Foi o que Deus nos preparou e nos capacitou para este momento. Em tudo damos graças a Deus. Deus é bom em todo tempo!

Agradecemos a cada gesto de carinho das pessoas de nossa cidade, para com o meu vozinho nos últimos dias, difíceis que atravessamos. À nossa família e amigos, Deus abençoe a todos. Agradecemos a todo o corpo clínico do Hospital “Alfredo Abrão”, em especial às amigas Tábata e Ana, sempre generosas e dispostas para nos ajudar. Agradecemos à nossa equipe de saúde: Dr. Jefferson (secretário de Saúde), Vanessa Barrso (PAM), Dr. Felipe Souto e dra. Carol; todas as enfemeiras, em especial a Rose, acompanhando meu avô na viagem à Capital; além de funcionários do PAM e os responsáveis do oxigênio (Fabrício e o motorista Junimar), dando conforto ao vozinho em seus últimos momentos.

Agradecemos a cada pessoa, que de forma silenciosa, com carinho e gentileza, manifestara palavras de amor e de pesar à família, nas últimas homenagens. Agradecemos aos nossos irmãos em Cristo, os anciães, Ir. Hélio de Miranda e Ir. José Hernandes, pelos serviços funerais prestados. Aos amigos da Funerária São Judas Tadeu (Célia, Gilmar be Pedro), e Tomás Lucas, pelos serviços de qualidade. Gratidão ao amigo Chico Datore, responsável pelo sepultamento, substituindo os serviços que antes eram feitos pelo saudoso vovô Frutuoso.

Enfim, a cada alma amiga, pois sabemos que a saudade será avassaladora, mas como Deus é longânimo e nos preparou esta passagem, também irá consolar cada coracão que sofre com a falta deste guerreiro, que descansa na Eternidade.

(Fernando de Brito, em nome da Família)