TRIBUNA LIVRE

ONEVAN DE MATOS – Após ter sofrido com a Covid-19, o deputado Onevan está livre e, com entusiasmo, é virtual candidato a prefeito em Naviraí. O parlamentar está entre os mais cotados para vencer o pleito eleitoral, numa disputa que conta com seis candidatos majoritários. Ele já foi prefeito da cidade, e deixou “marcas” como um dos maiores gestores do Estado na época. Naviraí foi destaque nos tempos de Onevan de Matos e do saudoso Euclides Fabris.

MP EM AÇÃO – O Ministério Público Eleitoral do Estado de Mato Grosso do Sul está vigilante, quando o assunto é fiscalizar a lei. Os promotores estão atuantes, mais que nunca e querem que a lei eleitoral seja cumprida. Exemplo disso é a situação do candidato do PT de Mundo Novo e a candidata do MDB de Itaquiraí. Ambos devem explicações à Justiça e podem ter suas candidaturas indeferidas, como vem ocorrendo noutras cidades de Mato Grosso do Sul.

CONFRONTOS ELEITORAIS – A disputa eleitoral gera confrontos, sendo que alguns são desnecessários. Os postulantes ao Legislativo mundonovense, de algumas coligações, estão se enfrentando na busca de espaço politico, na tentativa de conquistar uma das 11 vagas da Casa de Leis. As “brigas” demonstram que a disputa é apertada para os candidatos proporcionais, mesmo considerando “aqueles” campeões de votos em eleições passadas. A luta será mais “renhida” daqui prá frente!

VOTO INEGOCIÁVEL – Sempre existiu por estas bandas a cultura da “compra e venda de votos”. É hora dos eleitores começarem a refletir sobre o assunto. “Quem vende o voto, perde todos os direitos de reivindicar depois; quem compra votos, de igual forma, ganha todos os direitos de exercer o mandato sem compromissos com ninguém depois”. O voto deveria ser um instrumento de cidadania, inegociável. O voto consciente é uma arma para o exercício futuro.

SONDAGEM ELEITORAL. Nem pesquisa nem enquete. Conversar com as pessoas nas residências ou mesmo na rua, sem a pretensão de conquistar votos para candidatos. A visita aos bairros tem sido uma constante para sentir a tendência do eleitor neste pleito. Surpresas verificadas na primeira rodada: os majoritários têm a preferência, enquanto há relutância para o Legislativo. O trabalho vai continuar, numa eventual segunda rodada de visitas aos bairros da Admirável Mundo Novo.

PENSAMENTO – “Quando se aprende a cultivar todas as pessoas, as que são certas vão brotar e produzir os melhores frutos.” (Moisés Santana Caires Morais)