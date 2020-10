Naviraí gasta quase R$ 400 mil para concluir obra de seis salas de aulas

prefeitura de Naviraí, cidade distante 295,3 quilômetros de Campo Grande, publicou nesta quinta-feira (07), o gasto de quase R$ 400 mil para ampliação de apenas 06 salas em uma escola.

O alto investimento será realizado na escola José Martins de Flores e o prazo da entrega é até março de 2021. As obras já foram iniciadas e esse será o fim da ampliação de seis salas. O custo total ficou em R$ 398.889,45 e o recurso foi retirado da gerência de educação e cultura. O contrato foi fechado com famosa empresa de construção Plaenge Engenharia.

Todas as informações foram publicadas nesta quinta-feira (08), no Diário Oficial da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul.