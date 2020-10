Juíza defere candidaturas do PDT e PSD à prefeitura de Água Clara

A juíza Camila de Melo Mattioli Pereira, da 23ª Zona Eleitoral de Água Clara, deferiu duas das três candidaturas à prefeitura. Ambas as sentenças foram publicadas no Mural Eletrônico do TRE-MS (Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul).

Conforme as publicações, Edvaldo Queiroz, o Tupete (PDT) e Gerolina Alves (PSD) apresentaram toda a documentação exigida e o MPE (Ministério Público Eleitoral) se manifestou a favor do deferimento. Ainda falta o julgamento do registro de Silas José (PSDB).