Candidatos tentam se eleger longe de coligações em MS

Nas eleições municipais de 2020, dos 289 candidatos às prefeituras de todos os municípios de Mato Grosso do Sul, aproximadamente 37% concorrem sozinhos, sem aliados. Número maior do que em 2016, quando aproximadamente 17,3% das 243 candidaturas concorriam de forma isolada.

Depois de reforma eleitoral de 2017, que proibiu que vereadores participassem de coligações, o número geral, que inclui prefeitos, vereadores e vices-prefeitos, caiu de 87,5% chapas coligadas para 4,3%. Antes da reforma, 6484 dos 7412 candidatos estavam em chapas que representavam grupo de partidos políticos. Com as candidaturas atuais, 369 dos 8569 candidatos estão em coligações (apenas vices e prefeitos).

De acordo com o cientista político Daniel Estevão de Ramos, como os partidos não podem realizar coligação mais para vereadores, a “quantidade total de recursos” que têm acesso é menor, sobretudo o tempo de propaganda, que é compartilhado pela coligação.

“Logo, para aumentar a visibilidade, o partido lança candidatos à prefeitura. Se vários partidos o fazem isoladamente, então a quantidade de parcerias possíveis diminuem”, explica.

Coligações em 2020 – Levantamento feito pelo Campo Grande News mostra quais partidos estão mais presentes em coligações ao redor de Mato Grosso do Sul em 2020. PSDB está presente em 159 candidaturas, de prefeitos e vices, em todos os municípios. O DEM é o segundo partido no ranking e está em 130 candidaturas, seguido do MDB e PT em 129 chapas cada.

A coligação que reúne mais candidaturas é entre PSD e Democratas, com oito postulantes. Seguido dela, Democratas e PSDB têm seis candidaturas juntas. As demais coligações têm quatro ou menos candidatos.

Já as coligações com mais partidos juntos estão em Caarapó, que reúne 11 partidos numa coligação que vai lançar chapa à prefeitura municipal (DEM, MDB, Patriota, PP, PSD, PSDB, Republicanos, PDT, PT, Pode e PTB).

Ponta Porã também reúne 11 partidos em coligação (Republicanos, PDT, DEM, PSB, PSDB, Pode, PTB, Solidariedade, PP, PL e PSD). Por fim, Costa Rica possui chapa que lança candidatos em agremiação com a mesma quantidade (Republicanos, PDT, PTB, MDB, PSL, PL, Cidadania, DEM, PSB, Solidariedade e PT).