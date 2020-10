Eleições 2020 – Candidatos em Campo Grande

Candidatos de Campo Grande se reúnem com eleitores e seguem com gravações

Confira a agenda de campanha desta quarta-feira (7) dos candidatos a prefeito de Campo Grande, que concorrem às eleições 2020:

Esacheu do Nascimento, do MDB, caminha pela região do Bandeira, a partir das 8 horas, e, às 14 horas, grava programa de TV na região do Bandeira. A partir das 19 horas, até às 20h30, se reúne com moradores do Jardim Bálsamo e Jardim Itamaracá.

Do Partido Novo, Guto Scarpanti se encontra com apoiadores da legenda, às 8 horas, e, às 10 horas, se encontra com empresários. A partir das 15 horas, visita a base eleitoral de candidato a vereador e, às 20 horas, concede entrevista a uma emissora de rádio.