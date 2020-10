Candidato em Aparecida do Tabuado teve contas consideradas irregulares pelo TCE e candidatura indeferida

Em Aparecida do Taboado, a juíza Kelly Gaspar Duarte Neves, da 24ª Zona Eleitoral, homologou cinco e indeferiu um registro de candidatura à prefeitura. As sentenças foram publicadas no Mural Eletrônico do TRE-MS (Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul).

Os registros de José Natan (PODE), Luiz Carlos Vieira (DEM), Rodrigo Chapéu (PTB) e Sirlei Melo (MDB) receberam parecer favorável do MPE (Ministério Público Eleitoral).

Quanto à candidatura de Djalma Furquim (PDT), o órgão sustentou que o pedetista é inelegível por ter suas contas julgadas irregulares pelo TCE (Tribunal de Contas do Estado) quando ocupou o cargo anteriormente. A defesa de Furquim se manifestou alegando que não houve improbidade.