Presidente do Paraguai confirma que data para reabertura da fronteira será definida nesta semana

Durante uma visita ao departamento de Guairá, nesta segunda-feira (28), o presidente do Paraguai, Mario Abdo Benítez, informou que vai marcar esta semana, junto como presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, a data para a reabertura das áreas de fronteira.

Benítez disse que esteve conversando com o presidente Bolsonaro e nesta semana será definida a data de abertura das passagens de fronteira com o Brasil, como é o caso de Ciudad del Este, Salto del Guairá e Pedro Juan Caballero.

Ele pediu aos moradores das cidades fronteiriças que sejam responsáveis e ajudem a evitar a propagação do vírus na retomada.

O Presidente do Paraguai afirmou que as taxas de infecções e mortes por Covid-19 permanecem positivas em comparação com outros países da região. Disse também que as medidas adotadas pelo Governo e a consciência dos cidadãos desempenharam um papel fundamental para salvar vidas e recuperar a economia.

“Os países que não tomaram medidas drásticas no início, sentem os reflexos na vida e na economia. Com certeza cometemos erros, mas algo foi bem feito porque na economia e nas questões de saúde, estamos melhores que toda a região”, comentou o Presidente.

PROTOCOLO

Marito pediu que os protocolos de saúde sejam cumpridos para que a economia seja retomada e que as empresas continuem operando. Ele ressaltou que assim que todas as áreas forem retomadas, haverá números bem melhores do que os registrados atualmente.

“Tudo isso não depende do presidente, depende das pessoas que devem respeitar os protocolos para continuar avançando e para que o Paraguai continue sendo um exemplo”, comentou.