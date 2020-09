Corrida eleitoral em Naviraí

Seis candidatos disputam a eleição prefeito nas eleições de 2020

Terminado o prazo para a apresentação de registro de candidaturas a prefeito, vice-prefeito e a vereadores, os partidos políticos legalizados em Naviraí fizeram o registro de seis chapas para concorrer ao cargo de prefeito e vice-prefeito na sucessão de José Izauri de Macedo. Com a nova legislação, ocorreram coligações só na majoritária, enquanto na proporcional cada partido apresentou os seus candidatos.

Naviraí deu início no domingo a campanha eleitoral, com s candidatos na rua. Enquanto na majoritária seis nomes concorrerem, na proporcional são quase 200 postulantes a uma das 13 vagas na Câmara Municipal.

OS CANDIDATOS

Para prefeito concorrem: José Izauri de Macedo (DEM) tendo seu vice Nelson Antonini (PP); Luís Bruno (PSD) com o vice Leo Matos (PSB); Onevan de Matos (PSDB) com o vice Márcio Scarlassara (PTB); Geovane da Vila Nova e vice Júlia (PSOL); Telma Minari e Márcio Albino de vice (Podemos); e Vinicius de Andrade (MDB) com o vice Claudemir Veridiano.

Todos os candidatos inscritos agora estão correndo prá valer atrás de conquistar o maior número de votos e, consequentemente, dia 15 de novembro garantir a sua eleição para ser empossado dia 1º de janeiro de 2021 como vereador ou ao cargo majoritário.